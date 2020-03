Trump: 30 dagen geen vluchten meer tussen Europa en de VS

donderdag 12 maart 2020 , 8:40

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump schort al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) op voor een periode van dertig dagen. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan.

"Om te voorkomen dat nieuwe gevallen ons land binnenkomen, zal ik alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten de komende 30 dagen opschorten. Dit is de meest agressieve en allesomvattende poging in de moderne geschiedenis om een buitenlands virus het hoofd te bieden", zei de president tijdens een toespraak in het Oval Office. De maatregel gaat vrijdag in, maar geldt niet voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Ook Amerikanen kunnen na een grondige controle wel hun land opnieuw binnen.

De president meldde eerst dat het verbod ook het vrachtverkeer tussen Europa en de VS zou treffen, maar nam dat later terug. "De beperking stopt mensen, niet goederen."

Trump zei dat de Europese Unie niet dezelfde beschermende maatregelen heeft genomen als de VS en niet vroeg genoeg was gestopt met vluchten van China naar Europa. De VS heeft eind januari al een inreisverbod opgelegd voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.

