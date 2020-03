Adviseurs Trump raden reizen naar EU af

woensdag 11 maart 2020 , 21:43

CORONAVIRUS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Adviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben voorgesteld het reisadvies voor de gehele Europese Unie op te schalen naar niveau 3 wegens de dreiging van het coronavirus. Dat hebben verschillende regeringsbronnen woensdag gezegd.

De maatregel betekent dat Amerikanen wordt afgeraden naar een van de 27 EU-landen te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Landgenoten die terugkomen van deze Europese bestemmingen doen er verstandig aan twee weken thuis in quarantaine te blijven. Het is niet duidelijk wat de status van Groot-Brittannië in deze is.

