Staatssecretaris: alleen hulp aan Grieken bij opvang migranten

woensdag 11 maart 2020

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet geeft extra hulp aan Griekenland voor de opvang van migranten en vluchtelingen, maar er worden geen alleenstaande minderjarige kinderen naar Nederland gehaald. "Nederland doet niet mee aan ad-hocoplossingen", zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel).

Een deel van de Kamer en een aantal steden willen dat Nederland minderjarige vluchtelingen opneemt die zonder familie vastzitten in kampen op Griekse eilanden. Vijf EU-lidstaten zijn bereid om 2500 van deze meest kwetsbare kinderen op te nemen. Broekers-Knol wil wel pleiten in Brussel om deze kinderen naar het Griekse platteland over te plaatsen.

Volgens de staatssecretaris heeft Nederland recent twee vrachtwagens met 71 generatoren, 4300 kussens, 6 tenten en 1900 nooddekens aan Griekenland geleverd. Ook gaan zes Nederlanders helpen bij de grenscontroles en de opvang van migranten en vluchtelingen op de eilanden.

