Hoofdlijnen ANP

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken vandaag op hun staatsbezoek aan Indonesië de steden Jakarta en Yogyakarta. Zij gaan onder meer in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië. In de avond bezoekt het koningspaar een Hindoe-Javaans tempelcomplex. Het staatsbezoek is een dag ingekort vanwege het bootongeluk in de Indonesische provincie Midden-Kalimantan. Bij deze proefvaart ter voorbereiding op het Nederlandse koninklijk bezoek kwamen zeven mensen om. Het programma dat oorspronkelijk voor donderdag was opgesteld komt te vervallen en op die dag wordt nu het programma van vrijdag afgewerkt. Berichtgeving vanaf de vroege ochtend via rubriek BIN en BuzzR.