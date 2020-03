Volgende zitting EU-parlement ook niet in Straatsburg

dinsdag 10 maart 2020 , 17:49

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement vergadert eind deze maand net als deze week niet in Straatsburg, om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat hebben de voorzitters van de fracties besloten. De plenaire zitting van 30 maart tot en met 2 april wordt ingekort tot woensdagmiddag 1 en donderdagochtend 2 april in Brussel.

De sessie van deze week werd naar de Belgische hoofdstad verplaatst omdat de gezondheidsrisico's in het Franse Straatsburg "gevoelig hoger" zouden liggen. Omdat het virus zich ook in Brussel verspreidt, werd het programma ingekort tot één dag, en werd er niet gestemd.

Straatsburg staat vooralsnog nog wel gepland als vergaderlocatie voor de sessie in de week van 11 mei. De commissievergaderingen van volgende week in Brussel zijn geschrapt.

In het EU-verdrag staat dat het parlement twaalf keer per jaar in de Franse stad moet vergaderen. Mogelijk worden er later in het jaar extra zittingen ingelast om dat aantal te halen.

