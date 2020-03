Turkse president Erdogan vraagt om solidariteit in Brussel

maandag 9 maart 2020 , 18:39

TURKIJE - SYRIË

BRUSSEL (ANP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt het belangrijk dat NAVO-bondgenoten zich solidair tonen met Ankara. Geen enkel Europees land heeft de luxe om onverschillig te zijn voor de gevechten en de humanitaire situatie in Syrië, zei hij na een onderhoud met NAVO-topman Jens Stoltenberg in de Turkse ambassade in Brussel. Erdogan zei erop te vertrouwen dat het goed zal komen.

Volgens Stoltenberg zal de NAVO de "belangrijke bondgenoot" Turkije blijven steunen met onder meer defensieve raketsystemen. De militaire alliantie verkent wat nog meer kan worden gedaan om Turkije te beschermen, zei Stoltenberg, terwijl hij Syrië en Rusland verantwoordelijk hield voor "onnoemelijk menselijk leed".

Hij sprak zijn zorgen uit over de "serieuze situatie" aan de Turks-Griekse grens. Het probleem van de duizenden mensen die daar verblijven vereist een gemeenschappelijke oplossing, aldus Stoltenberg. Hij verwelkomde dan ook dat Erdogan maandagavond om de tafel zit met Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel.

Voorafgaand aan dat gesprek zei Michel dat "we verschillende opinies hebben over verschillende onderwerpen". Hij wil in een "open dialoog" met Erdogan kijken of de problemen kunnen worden opgelost. Voor de EU is het belangrijk dat de deal met Turkije uit 2016 in stand blijft en de situatie in Syrië stabieler wordt, aldus Michel, die vorige week al uren met Erdogan sprak in Ankara.

Von der Leyen zei eerder op de dag dat "een oplossing vinden vereist dat de druk op de grens wordt verminderd". Zij ziet het gesprek met Erdogan als de "herstart van een dialoog".

