Migratie en klimaat centraal in Afrika-strategie EU

maandag 9 maart 2020 , 13:16

BRUSSEL (ANP) - Afrika en de EU moeten samen nauwer optrekken op het gebied van migratie en klimaatbeleid. Naast deze twee speerpunten wil Europa ook de samenwerking rond digitalisering, energie, duurzame groei, banen, vrede en mobiliteit een impuls geven.

De Europese Commissie presenteerde maandag haar Afrika-strategie, een politiek raamwerk dat in aanloop naar een top in oktober van leiders van de Europese en de Afrikaanse Unie in Brussel verder vorm moet krijgen. De bedoeling is dat dan overeenstemming wordt gevonden over een "gezamenlijke weg voorwaarts".

"We hebben een geopolitiek belang bij Afrika. Onze groei hangt ervan af", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell. Beide partijen hebben volgens hem "alles te winnen door ons al zeer sterke partnerschap te versterken". Ook op het gebied van gezondheid wordt de samenwerking uitgebreid, en niet alleen om het nieuwe coronavirus in te dammen.

Wat betreft migratie wordt gekeken naar legale mogelijkheden voor Afrikanen om naar Europa te komen. Daar staat tegenover dat Afrikaanse landen beter moeten samenwerken bij het terugnemen van mensen die geen recht hebben om in Europa te verblijven.

"Afrika en Europa zullen samen de groene en digitale transformatie leiden", aldus EU-commissaris Jutta Urpilainen (Internationale Partnerschappen). Haar voornaamste prioriteit is om jongeren en vrouwen hier volop bij te betrekken.

De Europese Commissie en haar tegenhanger van de Afrikaanse Unie kwamen onlangs al samen in Addis Ababa in Ethiopië om de banden aan te halen. In mei volgt een bijeenkomst in Rwanda op het niveau van ministers.

De EU is de grootste handelspartner van Afrika en ook de grootste investeerder in het continent. Wat betreft ontwikkelingshulp aan Afrika zijn de EU en haar lidstaten wereldwijd de grootste donor. In 2018 ging het om bijna 20 miljard euro, iets minder dan de helft van het totaal.

