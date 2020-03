Tsjechen vragen om reisverbod Italianen

zondag 8 maart 2020 , 10:09

CORONAVIRUS

PRAAG (ANP/RTR) - Italië moet voor al zijn inwoners een reisverbod naar Europese landen instellen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus te beteugelen. Dat zei de Tsjechische premier Andrej Babis zondag.

Italië heeft veertien provincies in het noorden van het land deels in quarantaine gezet. Hierdoor is de bewegingsvrijheid van ongeveer 16 miljoen mensen flink ingeperkt. De maatregelen zijn een nieuwe poging om verdere verspreiding van het longvirus tegen te gaan. Ze gelden tot 3 april.

Terug naar boven