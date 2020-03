Hongarije annuleert nationale herdenkingsdag in Boedapest

zaterdag 7 maart 2020 , 18:25

CORONAVIRUS

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse autoriteiten hebben besloten op het herdenkingsevenement tijdens de nationale feestdag op 15 maart in de hoofdstad Boedapest te annuleren. Zij doen dat 'om veiligheidsredenen' vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Het jaarlijkse evenement waar premier Viktor Orbán een toespraak houdt, trekt duizenden bezoekers uit het hele land en Hongaarse gemeenschappen in het buitenland. Een coronaviruswerkgroep van de regering adviseerde zaterdag om het evenement, dat de opstand tegen de Oostenrijkse Habsburgers in 1848 herdenkt, af te blazen.

"Hoewel Hongarije slechts individuele en geen groepsbesmettingen tot dusver kent en dit het grootste evenement in het land is waarnaar de mensen van overal vandaan reizen, heeft de regering op advies van de werkgroep om veiligheidsredenen besloten de herdenking af te blazen", aldus een verklaring van de overheid. Tot nu toe zijn in Hongarije vijf mensen besmet met het nieuwe coronavirus.

Terug naar boven