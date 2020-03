Italiaanse coronavirusuitgaven zijn 'eenmalige onkosten'

zaterdag 7 maart 2020 , 14:26

ROME/BRUSSEL (ANP/RTR) - De extra uitgaven van de Italiaanse regering om de zwaar door het coronavirus getroffen economie te steunen, staan los van de gewone begrotingsregels in de Europese Unie. Het zijn 'eenmalige onkosten' die buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van het financiële beleid van de Italiaanse regering, omdat dit een noodsituatie betreft.

Dit hebben vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie en de commissaris belast met Economische Zaken, de Italiaan Paolo Gentiloni, in een brief aan minister van Financiën Roberto Gualtieri geschreven. De Italiaanse bewindsman Gualtieri heeft afgelopen week aangekondigd dat de regering 7,5 miljard euro wil uittrekken om de economische lasten die het nieuwe coronavrius in Italië veroorzaakt, te verlichten.

Deze extra uitgaven jagen het begrotingstekort omhoog naar een omvang van 2,5 procent van het bruto nationaal product (bbp). Dat tekort bedraagt nu ongeveer 2,2 procent van het bbp. Gualtieri zei eerder deze maand nog dat het tekort over 2019 een stuk lager zou uitvallen. Italië kampte al met grote economische problemen voor het coronavirus opdook. De regering vreest dat de economie nog verder krimpt door het virus, mogelijk met 1 tot 3 procent in de eerste helft van dit jaar.

Terug naar boven