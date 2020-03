Oproep Vegetarische Slager voor EU-promotie 'vegetarisch vlees'

zaterdag 7 maart 2020 , 6:00

DEN HAAG (ANP) - De Vegetarische Slager roept vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie op om de huidige vleessubsidies van de EU te gebruiken voor het promoten van klimaatvriendelijk, vegetarisch vlees. Het merk heeft hiervoor een oproep in de landelijke dagbladen geplaatst.

Timmermans is verantwoordelijk voor de zogenoemde Green Deal die tot een klimaatneutrale EU moet leiden in 2050. Europa geeft volgens De Vegetarische Slager tientallen miljoenen euro’s per jaar uit aan campagnes ter promotie van vlees, terwijl de Nederlandse overheid de vleesconsumptie probeert te verminderen om het klimaatprobleem aan te pakken. De Vegetarische Slager heeft daarom zich bij de EU aangemeld als vleessubsidie-kandidaat om met het geld ook "vegetarisch vleesch" onder de aandacht te brengen.

"Het is onbegrijpelijk dat vleesproducenten subsidie krijgen vanuit de EU, terwijl vegetarisch vlees, dat in smaak en structuur vlees identiek blijkt te kunnen zijn, over het hoofd wordt gezien. We hopen dat we met dit initiatief de EU laten inzien dat vegetarisch vleesch een eerlijke kans verdient op dezelfde subsidie", aldus Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager.

Het bedrijf zet komende week, tijdens de Nationale Week Zonder Vlees het initiatief ‘subsidiespecktakel’ op om alternatieven voor vlees onder de aandacht te brengen.

