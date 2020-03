EU bekritiseert gebruik van migranten voor 'politieke doeleinden'

vrijdag 6 maart 2020 , 13:39

ZAGREB (ANP) - Ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben het Turkse besluit veroordeeld om weer migranten door te laten naar Europa. Ze verwierpen na een bijeenkomst in Zagreb in een gezamenlijke verklaring de wijze waarop Turkije "migratiedruk inzet voor politieke doeleinden".

De spanning in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland is de afgelopen dagen flink opgelopen. De Griekse autoriteiten zeggen tienduizenden mensen te hebben tegengehouden die illegaal de grens wilden oversteken. Turkije heeft duidelijk gemaakt hen niet meer te zullen tegenhouden.

De ministers noemen de situatie aan de buitengrens van de EU "onacceptabel". Ze erkennen dat Turkije al 3,7 miljoen migranten en vluchtelingen opvangt, maar zeggen ook dat mensen niet aangemoedigd moeten worden om over land of zee illegaal de grens over te steken.

Eerder deze week lieten ook de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zich al zeer kritisch uit over Turkije.

