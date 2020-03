Hoofdlijnen ANP

-

In de bunker in Amsterdam-Osdorp houdt de rechtbank een inleidende zitting in de strafzaak tegen Ridouan Taghi. Volgens justitie is hij als leider van een bende verantwoordelijk voor vijf liquidaties en een reeks pogingen daartoe. Taghi heeft laten weten dat hij niet naar de zitting komt. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. De zitting begint om 10.00 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.