Beraad EU-ministers Volksgezondheid over coronavirus

vrijdag 6 maart 2020 , 3:30

CORONAVIRUS

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Volksgezondheid komen vrijdag bijeen in Brussel voor een speciale vergadering over het nieuwe coronavirus. Vanaf 10.00 uur tot naar verwachting 13.00 uur zullen ze op uitnodiging van EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) discussiëren over de maatregelen die nationaal en op EU-niveau zijn genomen en welke acties er verder moeten komen. Ook minister Bruno Bruins is present.

Vorige maand kwamen de ministers al eens voor spoedberaad bijeen. Volksgezondheid is een nationale bevoegdheid maar de Europese Commissie coördineert onder meer de uitwisseling van informatie, steunt onderzoek en hielp bij de repatriëring van EU-burgers uit China kort na de uitbraak van het virus. Er zijn vrijdag ook twee externe experts aanwezig: iemand van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en iemand van het Europees Centrum voor ziektepreventie.

Kyriakides wil onder meer van de ministers weten of ze tevreden zijn over de bestaande communicatielijnen tussen de landen en vraagt suggesties om die te verbeteren. Nu het virus zich steeds sneller in de EU verspreidt komt ook de vraag of de huidige nationale en Europese maatregelen wel doeltreffend zijn of dat er meer gefocust moet worden op behandeling als de epidemische situatie verergert.

