VS en Israël staken militaire oefening vanwege coronavirus

donderdag 5 maart 2020 , 22:26

CORONAVIRUS

STUTTGART (ANP/DPA) - De VS en Israël hebben een gezamenlijke militaire oefening afgebroken in verband met het coronavirus. Het gaat om de tweejaarlijkse oefening Juniper Cobra 20 in Israël die dinsdag was begonnen en tot 15 maart zou duren.

Israël heeft drastische maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In het land zitten ongeveer 100.000 mensen in quarantaine. Er zijn beperkingen ingesteld voor reizigers uit diverse Europese landen.

Bij vijftien mensen in Israël is tot nu toe het virus vastgesteld.

