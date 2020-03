Europees parlement vergadert niet in Straatsburg vanwege corona

donderdag 5 maart 2020 , 20:40

CORONAVIRUS

BRUSSEL (ANP/Belga) - Het Europese parlement vergadert komende week niet in Straatsburg maar in Brussel. De parlementsleden blijven bij hoge uitzondering in de Belgische hoofdstad vanwege het rondwarende coronavirus, aldus voorzitter David Sassoli.

Het Europese parlement vergadert een keer per maand in de Franse stad. De plenaire bijeenkomst in Straatsburg zou aanvankelijk gewoon doorgaan maar nu is toch beslist de maandelijkse volksverhuizing naar de Elzas af te blazen.

Volgens Sassoli is er een nieuwe balans door medische diensten gemaakt waarin staat dat "gezondheidsrisico's gevoelig hoger liggen als de plenaire sessie volgende week in Straatsburg plaatsvindt".

Het parlement besloot eerder deze week al drie weken lang de deuren te sluiten voor bezoek van buiten vanwege de risico's rond het nieuwe coronavirus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden, maar de Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk.

