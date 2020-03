Boekingplatforms stellen hun data beschikbaar

donderdag 5 maart 2020 , 12:54

BRUSSEL (ANP) - Vier internationale websites waarop consumenten een kort verblijf in binnen- of buitenland voor vakantie of een zakenreis kunnen boeken, gaan hun gegevens delen met de Europese Commissie. Het gaat om Airbnb, Booking.com, Expedia en Tripadvisor. Het dagelijks EU-bestuur noemt de overeenkomst een mijlpaal.

De gegevens worden voortaan elk kwartaal ter beschikking gesteld aan het Europees statistiekbureau Eurostat. Die worden gedeeld met overheden en publieke instellingen zodat die een "betrouwbaar inzicht" krijgen in het aantal kortetermijnboekingen via deze platforms.

"Kortetermijnaccomodaties bieden een handige oplossing voor toeristen en nieuwe inkomstenbronnen voor mensen. Tegelijk zijn er zorgen over de impact ervan op de lokale gemeenschap", aldus EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt). De data geven overheidsinstanties de gelegenheid "beter de ontwikkeling van de deeleconomie te begrijpen" en "op bewijsmateriaal gebaseerd beleid" te voeren.

"Deze baanbrekende samenwerking zorgt ervoor dat steden de informatie krijgen die ze nodig hebben om vakantieverhuur effectief te reguleren", zegt Airbnb-woordvoerder Chris Lehane. Veel gemeenten worstelen met illegaal verhuur van woningen aan toeristen en met overlast.

De commissie meldt dat de privacy van mensen die hebben geboekt via een van de websites evenals die van de verhuurder wettelijk is beschermd door de EU. Data die naar Eurostat worden gestuurd mogen niets over de identiteit van individuele burgers of huiseigenaren onthullen.

