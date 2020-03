'Wispelturigheid Nederlandse economie zit geluk in de weg'

donderdag 5 maart 2020 , 7:00

AMSTERDAM (ANP) - De wispelturigheid van de economie ondermijnt hoe gelukkig Nederlanders zich voelen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het daarom van belang er voor te zorgen dat de Nederlandse economie zich stabieler ontwikkelt. Dat kan bijvoorbeeld door het pensioenstelsel schokbestendiger te maken of via het afbouwen van fiscale voordelen van een eigen huis.

Het is al langer bekend dat de Nederlandse economie in de afgelopen decennia wat betreft groei sterker op en neer ging dan in veel andere Europese landen. "Een volatiele economie kent niet alleen hogere pieken, maar ook diepere dalen, met alle gevolgen voor de arbeidsmarkt van dien", benadrukt de centrale bank. Denk aan werkloosheid en ontslagen.

DNB merkt op dat een recessie door de meeste mensen als ruim twee keer onprettiger wordt ervaren dan dat een fase van hoogconjunctuur hen gelukkig maakt. Aangezien veel mensen hun identiteit ontlenen aan hun baan, maakt werkloos worden mensen aantoonbaar ongelukkiger. Onderzoek laat volgens DNB zien dat ontslag zelfs langer en veel sterker negatief doorwerkt op ons geluk dan vele andere levensgebeurtenissen, zoals een scheiding of het overlijden van een naaste.

Sowieso gaat het met Nederland economisch de komende tijd waarschijnlijk wat minder. DNB-president Klaas Knot wees er eerder deze week op dat de Nederlandse economie er nog altijd goed voorstaat, maar "de jaren van vette groei"zijn volgens hem wel voorbij. Voor de periode 2020-2025 wordt een groeitempo van gemiddeld 1,3 procent per jaar verwacht, beduidend minder dan de 2,3 procent jaarlijkse groei in de afgelopen vijf jaar.

Terug naar boven