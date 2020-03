EU belooft hulp aan Syriërs in Turkije te versnellen

woensdag 4 maart 2020 , 19:39

ANKARA (ANP) - Europa staat klaar het tempo van de toegezegde steun aan Syrische vluchtelingen in Turkije op te voeren. Dat liet EU-president Charles Michel weten na een "open en noodzakelijk" gesprek met de Turkse president Erdogan in Ankara.

Turkije herbergt meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen en er zitten in de Noord-Syrische regio Idlib nog eens een miljoen mensen in de val. Erdogan eist van de EU-landen dat ze het Turkse beleid in Syrië steunen als ze hun problemen met migratie willen oplossen. Duizenden mensen zijn naar de grens met Griekenland getrokken nadat Turkije zijn grenzen had opengesteld, in strijd met de afspraken die de EU en Turkije in 2016 maakten.

EU-buitenlandchef Josep Borrell woonde het gesprek In het presidentieel paleis bij. Volgens hem zei Erdogan dat Turkije mensen niet aanmoedigt naar de grens te gaan, maar dat het niet kan voorkomen dat ze dat doen.

De EU stelde in totaal 6 miljard euro beschikbaar, grotendeels via hulporganisaties, voor de opvang van vluchtelingen in Turkije. Daarvan is 4,7 miljard contractueel vastgelegd en 3,2 miljard uitgekeerd. De rest zit in de pijplijn en volgt nog dit jaar, aldus Borrell. Volgens hem is zeker dat de regeling dit jaar niet ten einde loopt, "omdat het probleem niet is opgelost".

Borrell memoreerde dat beloften van destijds aan Turkije over visumliberalisering, modernisering van de douane-unie en veel andere zaken nog niet zijn nagekomen. Volgens Charles Michel behoeft de vluchtelingendeal verdere inspanningen van beide kanten. "Het blijft de basis van ons migratiepartnerschap."

