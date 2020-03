Janez Janša mag nieuwe regering in Slovenië formeren

woensdag 4 maart 2020 , 15:50

DEN HAAG (PDC) - Het Sloveense parlement heeft Janez Janša gekozen als formateur van een nieuwe regering. De 61-jarige partijleider van de rechtsnationalistische Sloveense Democratische Partij (SDS), de grootste partij in het parlement, moet nu binnen twee weken een nieuwe regering vormen. Hij gaat een poging doen samen met SMC, NSi en DeSUS.

Slovenië zit zonder missionaire regering sinds premier Marjan Sarec eind januari zijn ontslag aankondigde. Hij leidde een linkse minderheidsregering en riep op tot nieuwe verkiezingen, die er niet kwamen. Mocht Janša slagen in zijn formatiepoging, zou hij wel een meerderheidsregering hebben.

Een eventuele regering onder leiding van Janša zou met tussenpozen zijn derde kabinet zijn. Eerder leidde Janša in Slovenië een kabinet in de perioden 2004-2008 en 2012-2013. Zijn partij is sceptisch over de huidige koers van de Europese Unie.

Bron: Total Slovenia News

