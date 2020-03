Timmermans ontkent machtstransfer naar Europese Commissie bij Green Deal

woensdag 4 maart 2020 , 14:24

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft woensdag kritiek gepareerd op zijn eerder op de dag gelanceerde klimaatwet die Europa over dertig jaar klimaatneutraal moet maken.

Twaalf landen waaronder Nederland en milieuorganisaties willen dat hij zo snel mogelijk een tussendoel voor 2030 van 55 procent CO2-reductie vaststelt. Timmermans stelde dat dat "enorme inspanningen zal vergen" en de impact dus eerst grondig in kaart moet worden gebracht. "Daarom willen we geen lichtzinnig besluit nemen. Anders zouden we eindeloze discussies hebben." Het onderzoek is inmiddels begonnen. Het tussendoel volgt wellicht pas in september.

Ook kritiek dat de Europese Commissie na 2030 te veel macht zou krijgen bij aanpassingen van de wet en versterking van instrumenten daarvoor weersprak Timmermans. "Het Europees Parlement en de lidstaten blijven de baas over besluiten over wetgeving", zei hij. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor de energie-uitstoot van gebouwen of de handel in CO2-rechten.

"Aanpassingen zijn een essentieel element van onze strategie", vervolgde Timmermans. Bosbranden, mislukte oogsten en overstromingen laten dat volgens hem zien. "Iemand moet dan vaststellen of we nog op koers liggen."

Klimaatverandering is een "enorm en existentieel probleem". In de strijd daartegen vroeg Timmermans "partners wereldwijd ons op deze reis te vergezellen. Ik zit graag in een wedstrijd waarin iedereen wint."

