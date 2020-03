Fed: ieder land moet zelf maatregelen kiezen

dinsdag 3 maart 2020 , 17:52

CORONAVIRUS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve heeft weliswaar met de centrale banken van andere landen gepraat over de aanpak van de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar heeft zich door dat overleg niet laten beïnvloeden. "We kiezen uiteindelijk zelf welke maatregel we geschikt achten", verklaarde voorzitter Jerome Powell van de koepel van Amerikaanse centrale banken een onverwachte renteverlaging. Volgens Powell zorgde de verdere verspreiding van de ziekte voor duidelijk meer risico voor de Amerikaanse economie.

Powell had zich de afgelopen tijd juist wat terughoudend opgesteld. Net als onder meer de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank (ECB) leek hij eerder aan andere maatregelen te denken dan aan een rentestap. Volgens Powell hebben de beleidsmakers van de Fed echter geen andere manieren overwogen om de economie te stimuleren.

Een renteverlaging kan het vertrouwen van huishoudens en bedrijven in de economie stutten, al beseft Powell ook dat problemen die bedrijven hebben met de levering van producten niet worden opgelost. Om problemen daarbij op te lossen is vooral een medische aanpak nodig om de verspreiding van het virus tot staan te brengen.

