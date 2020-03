dinsdag 3 maart 2020 , 14:57

EVROS (ANP) - De Europese Unie schiet Griekenland te hulp om de situatie bij de grens met Turkije, die duizenden migranten proberen over te steken, onder controle te krijgen. Het EU-grensagentschap Frontex stuurt honderd extra grenswachten bovenop de huidige 530 en stelt zes extra kustwachtschepen, twee helikopters en drie speciale voertuigen beschikbaar. Daarnaast krijgt Athene 700 miljoen euro, waarvan de helft direct.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat op een persconferentie bij de grens. Zij was daarvoor met de voorzitters van de Europese Raad en het Europees Parlement, Charles Michel en David Sassoli, over de grensrivier Evros gevlogen om de situatie te inspecteren. Ook de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en Andrej Plenkovic, de premier van tijdelijk EU-voorzitter Kroatië, waren daarbij.

"We zijn gekomen met een duidelijke boodschap van steun en solidariteit", aldus Von der Leyen. "Dit is ook een Europese grens. Ik dank Griekenland dat het het schild van Europa is."

De Griekse premier zei dat de dreigementen van de Turkse president Erdogan om honderdduizenden mensen naar Europa te sturen niet succesvol waren en ook niet zullen zijn. "Griekenland laat zich niet chanteren."

"Zij die Europa’s eenheid lijken te testen zullen teleurgesteld zijn", zei Von der Leyen daarover.

"We steunen de Griekse inspanningen volledig", sprak Charles Michel. "Bescherming van de grenzen met respect voor internationaal recht, mensenrechten en waardigheid is essentieel." Hij verwees naar ingelast overleg deze week van de EU-ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken. "We zullen de komende weken laten zien dat we onze grenzen kunnen beschermen."

