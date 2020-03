'Duurzamer vervoer in Europese steden komt niet van de grond'

dinsdag 3 maart 2020 , 12:42

LUXEMBURG (ANP) - Het autogebruik in veel Europese steden vertoont geen belangrijke daling en de luchtvervuiling in veel steden is nog altijd te hoog, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport. De controleurs vonden na bezoeken aan acht steden in Duitsland, Italië, Polen en Spanje geen duidelijke aanwijzingen dat steden de manier waarop mensen door de stad bewegen fundamenteel anders zijn gaan benaderen.

De Europese Commissie riep zes jaar geleden op het stedelijk vervoer geleidelijk duurzamer en groener te maken. Voor de periode 2014-2020 stelde het dagelijks EU-bestuur 16,5 miljard euro beschikbaar, vooral voor openbaar vervoer en fietspaden.

Projecten blijken echter lang niet altijd effectief. Rekenkamerlid Iliana Ivanova wijst op de verantwoordelijkheid van lidstaten en lokale autoriteiten. "De nieuwe Europese Green Deal benadrukt hoe belangrijk het is dat de benodigde overstap wordt gemaakt in onze steden." Steden zonder robuust en duurzaam mobiliteitsplan zouden niet langer EU-fondsen moeten ontvangen, is haar aanbeveling.

Verkeersopstoppingen in de EU kosten jaarlijks naar schatting 270 miljard euro. Als het verkeer in stedelijke gebieden vloeiend zou verlopen, levert dat veel economische groei op en kan de productiviteit van werknemers met tot 30 procent toenemen, aldus de rekenkamer.

De onderzochte steden zijn Barcelona, Madrid, Hamburg, Leipzig, Napels, Palermo, Warschau en Łódź (Polen).

