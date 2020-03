Rust aan Turks-Griekse grens weer teruggekeerd

dinsdag 3 maart 2020 , 12:02

ATHENE (ANP/RTR) - De rust aan de Turks-Griekse grens is in de nacht van maandag op dinsdag teruggekeerd. Dat maakten de Griekse autoriteiten bekend. "Er waren enkele pogingen van migranten die wilden oversteken", zei een Griekse legerchef. "Laten we hopen dat ze de boodschap hebben ontvangen". Ongeveer 10.000 migranten hebben sinds donderdag vanuit Turkije geprobeerd de grens met Griekenland over te steken. Met name in het weekend probeerden veel mensen Europa te bereiken.

De vluchtelingenstroom kwam op gang nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week duidelijk maakte geen migranten meer te zullen tegenhouden die richting Europa gaan. Griekse militairen en de oproerpolitie hebben de duizenden vluchtelingen tegengehouden.

Griekenland liet weten geen migranten toe te laten. "De grenzen van Griekenland zijn ook de grenzen van Europa", zei premier Kyriakos Mitsotakis. Ook buurland Bulgarije heeft maatregelen getroffen.

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie houden woensdag in Brussel een spoedvergadering over de situatie. Erdogan heeft maandag aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangegeven dat de lasten van de vluchtelingencrisis eerlijker verdeeld moeten worden. In Turkije verblijven zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen.

