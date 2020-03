EU-parlement sluit drie weken deuren voor bezoekers om virus

maandag 2 maart 2020 , 18:19

CORONAVIRUS

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement in Brussel sluit drie weken lang de deuren voor bezoek van buiten vanwege de risico's rond het nieuwe coronavirus. Er worden geen hoorzittingen, recepties, seminars, ontmoetingen met lobbyisten of groepsevenementen gehouden, maar de Europarlementariërs blijven wel gewoon aan het werk. De plenaire zitting in het Franse Straatsburg volgende week gaat vooralsnog door.

Dat heeft voorzitter David Sassoli bekendgemaakt. Hij wees erop dat de instelling jaarlijks 700.000 bezoekers ontvangt, maar dat momenteel het risico van verspreiding van het virus te groot is. Ook voor personeel wordt de toegang aan banden gelegd.

Voor de 705 politici gelden allerlei voorzorgsmaatregelen. Zo wordt leden die uit besmette gebieden zoals Noord-Italië komen gevraagd voorlopig thuis te blijven en bijvoorbeeld via videoconferenties te werken. Het is volgens Sassoli van groot belang dat wetgevende activiteiten doorgaan.

Het parlement zal de situatie dagelijks evalueren en staat ook in contact met de Franse autoriteiten over de situatie.

