Erdogan: 'miljoenen' migranten naar Europa

maandag 2 maart 2020 , 13:47

Bron: Europese Commissie

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De Turkse president Erdogan voorspelt dat enorme aantallen migranten en vluchtelingen naar de grens met de EU zullen trekken. "Dat aantal zal spoedig in de miljoenen lopen", zei de Turkse leider in een toespraak op televisie.

Turkije vangt 3,6 miljoen vluchtelingen uit Syrië op. De Turkse autoriteiten maakten vorige week duidelijk geen migranten meer te zullen tegenhouden die richting Europa gaan. Dat leidde tot chaotische toestanden aan de grens, waar traangas is afgevuurd op migranten.

De Griekse autoriteiten zeggen dat sinds zondagochtend zo'n duizend migranten zijn aangekomen op de Griekse eilanden. Ook verzamelden zich in het weekend zo'n 13.000 migranten bij de landsgrens tussen Turkije en Griekenland. Het zou vooral gaan om Syriërs, Afghanen en Irakezen.

Erdogan heeft gezegd dat hem van meerdere kanten is gevraagd "de poorten te sluiten", maar dat is volgens hem niet aan de orde. "Ik vertelde ze dat het gedaan is. Achter de rug. De poorten staan nu open", zei de president. "Nu moeten jullie een deel van de last dragen."

Het Rode Kruis bevestigt dat afgelopen weekend sprake was van "een sterke toename van het aantal migranten in de grensgebieden", waar noodhulpteams van de Turkse Rode Halve Maan actief zijn. Topman Francesco Rocca van het Internationale Rode Kruis zegt dat wanhopige mensen niet gebruikt mogen worden als middel om druk uit te oefenen op overheden.

Inmiddels is ook melding gemaakt van nieuwe sterfgevallen bij pogingen vanuit Turkije Europa te bereiken. Zo zou een kind zijn overleden toen een boot kapseisde bij het Griekse eiland Lesbos. Dat vaartuig is volgens de Griekse kustwacht geëscorteerd door een Turks schip. Tientallen andere opvarenden konden wel worden gered.

Turkse bronnen zeggen dat ook een Syriër is omgekomen aan verwondingen die hij opliep bij de Griekse grens. Griekenland spreekt dat tegen.

