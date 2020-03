Risico besmetting met virus in EU omhoog

maandag 2 maart 2020 , 13:43

BRUSSEL (ANP) - Het risico van besmetting met het nieuwe coronavirus is in de EU van matig naar hoog gegaan. Er zijn 2100 bevestigde ziektegevallen in de EU-landen. 38 patiënten zijn overleden, maakte EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) in Brussel bekend. De verspreiding van het virus neemt snel toe. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, schroeft daarom haar acties op.

Brussel heeft een speciaal 'coronavirusreactieteam' van commissarissen in het leven geroepen. Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Kyriakides maken deel uit van het team. Daarnaast zijn Adina Vălean (Transport), Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) en Paolo Gentiloni (Economie) eraan toegevoegd vanwege de gevolgen van de ziekte voor verschillende sectoren en de economie in de EU. De commissie heeft ook een website gelanceerd met alle beschikbare informatie over het virus in de hele EU. De site wordt dagelijks ververst.

Kyriakides zei dat Europa meer coördinatie nodig heeft. In een brief aan de EU-ministers van Volksgezondheid heeft zij onder meer aangedrongen op meer aandacht voor het traceren van contacten die virusdragers hebben gehad. Ook bij controles op vliegvelden en andere grenspunten is coördinatie van belang. De ministers komen vrijdag opnieuw bij elkaar, zo werd eerder al bekend.

Volgens commissaris Johansson, die onder meer het Europese grensbeleid in portefeuille heeft, zijn er nog geen stemmen opgegaan bij de lidstaten om tijdelijk controles aan de binnengrenzen op besmetting met het virus in te stellen.

Woensdag hebben de EU-ministers van Financiën telefonisch overleg over de economische impact van het nieuwe coronavirus. Italië heeft al aangekondigd 3,6 miljard euro extra in de economie te willen pompen om klappen op te vangen. Gentiloni zei dat niet alleen Italië maar ook andere lidstaten mogelijk uitzonderlijke maatregelen moeten treffen.

