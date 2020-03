Voorzitters EU-instellingen naar Turks-Griekse grens

maandag 2 maart 2020 , 13:40

gewijzigd

BRUSSEL/ATHENE (ANP) - Ook de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement gaan zich dinsdag persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie bij de grens tussen Turkije en Griekenland. Ursula von der Leyen en David Sassoli sluiten aan bij het bezoek dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zondag aankondigden.

Mitsotakis ziet de komst van het drietal als "een belangrijke steunverklaring op een moment dat Griekenland de EU-grenzen succesvol verdedigt".

Nadat Turkije vorige week aankondigde mensen niet langer tegen te houden bij de grens, trokken duizenden naar de grens met Griekenland. Daar stuitten ze op Griekse politie en veiligheidstroepen, die onder meer traangas inzetten om hen aan de Turkse kant te houden.

Michel beschouwt het bezoek als "steun voor de Griekse inspanningen om de Europese grenzen te beschermen". De EU is volgens hem volop bezig Ankara ervan te overtuigen zich aan de afspraken uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen tegenhoudt aan de grens in ruil voor financiële steun van Europa voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

"Wat we nu zien kan niet de oplossing zijn", zei Von der Leyen over de Turkse reactie op de crisis in Syrië. Zij kondigde het gesprek met Ankara aan te gaan, ook om te kijken wat Europa meer kan doen voor vluchtelingen in Turkije. "Dat is een goede basis voor dialoog." Ook humanitaire hulp aan mensen die in Idlib bij de Turkse grens verblijven is voor haar een belangrijk punt.

De Griekse regering vroeg zondagavond al meer steun van de lidstaten en het EU-grensagentschap Frontex, zoals grenswachten en materieel. De EU biedt Griekenland "alle steun die het nodig heeft om de situatie op de grond het hoofd te bieden", vervolgde Von der Leyen. "Want het is een Europese uitdaging. "We gaan daarom met de Griekse premier kijken wat er meer kan worden gedaan."

Premier Mark Rutte sprak zondag telefonisch met Von der Leyen. Hij liet weten dat beiden op één lijn zitten wat betreft "maatregelen om de grens tussen Turkije en Griekenland te versterken".

