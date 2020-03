Anticorruptiepartij wint verkiezingen in Slowakije

maandag 2 maart 2020 , 10:35

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De centrumrechtse protestpartij OL'aNO van Igor Matovic (46) heeft zaterdag de verkiezingen in Slowakije gewonnen. De partij kreeg bijna een kwart van de stemmen en werd de grootste partij. Ol'aNo ('Gewone mensen') geldt als pro-EU en is in het Europees Parlement lid van dezelfde fractie als bijvoorbeeld het CDA.

De regerende sociaaldemocratische partij Smer van premier Pellegrini kreeg 18,4 procent van de stemmen en verloor daarmee 10 procentpunt. Smer was sinds 2006 de grootste partij. De extreemrechtse partij L'SNS (Ons Slowakije) deed het veel slechter dan verwacht. De partij kreeg opnieuw 8 procent van de stemmen en boekte een bescheiden zetelwinst.

Analisten voorspellen ingewikkelde formatiebesprekingen. Matovic voerde een felle campagne tegen Smer en L'SNS. Met deze partijen samenwerken wordt hierdoor onwaarschijnlijk. Hij zal dus een pact moeten sluiten met kleinere partijen.

Bron: Nos.nl, De Volkskrant

