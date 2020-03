Hoofdlijnen ANP

maandag 2 maart 2020 , 6:30

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten, naast de lopende berichtgeving over het nieuwe coronavirus.

Binnenland

- Het vierdaagse proces tegen Gökmen T. begint. De verdachte van de tramaanslag in Utrecht moet van de rechters verplicht verschijnen, desnoods onder dwang. Ook heeft de rechtbank bepaald dat T. zich moet laten bijstaan door een advocaat. Op de eerste dag laten de aanklagers een reconstructie zien van de schietpartij en worden de gebeurtenissen besproken. Donderdag volgt waarschijnlijk de strafeis. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. De zitting begint om 09.30 uur, berichtgeving volgt direct daarna.

- Het CBS maakt bekend of er weer minder mensen slachtoffer zijn van criminaliteit of dat aan deze jarenlange trend juist een einde komt. Het bureau publiceert voor het eerst in twee jaar weer een Veiligheidsmonitor, een grootschalig onderzoek naar criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving vanaf 09.30 uur.

Buitenland

- De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie gaan van start in Brussel. De eerste ronde loopt tot donderdag. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier wil tien onderhandelingstafels opzetten voor onder meer visserij, veiligheid, buitenlands beleid, defensie, energie en transport. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur.

- Israël gaat voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus om een parlement te kiezen. Het land heeft politieke problemen omdat het de Israëlische premier Benjamin Netanyahu van de rechtse Likud-partij maar niet lukt om een coalitie te vormen met Benny Gantz, de oppositieleider van Blauw-Wit. Blauw-Wit wordt ook nu weer gezien als de grootste uitdager van Likud en Netanyahu. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving gedurende de hele dag.

Voor vragen aan de redactie:

Binnenland/Politiek/Brussel: 070-4141411

Buitenland: 070-4141404

Sport: 070-4141320

Economie: 020-5606070

Entertainment/royalty: 070-4141200

Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. (www.anp.nl/start).

Terug naar boven