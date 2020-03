Voorman VNO-NCW: stevige terugval economische groei door corona

zondag 1 maart 2020 , 12:54

AMSTERDAM (ANP) - De uitbraak van het nieuwe coronavirus kan de Nederlandse economie veel schade toebrengen. Doordat het Nederlandse bedrijfsleven sterk is verweven met de rest van de wereld, zal de groei van het bruto binnenlands product dit jaar sterk terugvallen. Dat zei voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW in het actualiteitenprogramma WNL Op Zondag

"We mogen in onze handjes knijpen als we in ons land tussen de 0 en 0,5 procent groei uitkomen", zegt De Boer. "Het gaat een mager economisch jaar worden." Het Centraal Planbureau voorspelde in zijn decemberraming nog dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,3 procent zou groeien, wat ook al een vertraging is ten opzichte van vorig jaar.

De Boer wijst erop dat de virusuitbraak volgt op andere crises die hun wissel trekken op het bedrijfsleven. "Na de stikstofcrisis, die we nog niet onder controle hebben, en de brexit, hebben we nu dit."

Dat de werkgeversvoorman zo somber is over de impact van de epidemie, komt doordat Nederland een sterk geglobaliseerde economie heeft. "We zijn zo afhankelijk, daar moeten we op de lange termijn meer rekening mee houden in het handelsbeleid", zegt hij. "We moeten in de toekomst zorgen voor eigen terugvalopties en meer eisen stellen aan de handel met andere landen."

