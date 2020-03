Italië steekt 3,6 miljard in steun economie wegens coronavirus

zondag 1 maart 2020 , 11:04

CORONAVIRUS

ROME (ANP/RTR) - Italië steekt 3,6 miljard euro in extra maatregelen ter ondersteuning van de economie wegens de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft de minister van Financiën, Roberto Gualtieri, aangekondigd in een gesprek met de krant La Repubblica. Halverwege de week overleggen de ministers van de eurogroep telefonisch over de plannen, aldus Gualtieri. De Italiaanse regering vreest dat de nationale output van de economie in de eerste helft van dit jaar 1 tot 3 procent krimpt.

Gualtieri heeft er alle vertrouwen in dat de Europese Unie begrip zal tonen voor de noodmaatregel en toestemming verleent voor deze extra uitgaven. Ze staan voor circa 0,2 procent van de omvang van het bruto binnenlands product (bbp). Italië ligt al jaren onder vuur wegens de oplopende staatsschuld.

Maar Gualtieri betoogde dat de Italiaanse economie stabiel is en de regering over 2019 een begrotingstekort heeft met een omvang van 1,6 of 1,7 procent van het bbp. Dat is minder dan de voorziene en in de EU omstreden 2,2 procent. De officiële cijfers van het Italiaanse tekort over 2019 volgen maandag.

Italië is zwaar getroffen door coronabesmettingen. Van alle circa 1475 gevallen van het nieuwe virus in het westelijk deel van Europa, zijn er 1128 in Italië geconstateerd. In dat land zijn al 29 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken, in Frankrijk twee.

