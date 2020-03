Hoofdlijnen ANP

-

De Nederlandse Stefania Liberakakis, die Griekenland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival, presenteert haar nummer Supergirl. De 17-jarige zangeres is geen onbekende van het songfestival, in 2016 vertegenwoordigde ze Nederland op de juniorversie. Toen was ze lid van de groep Kisses, die met het nummer Kisses and Dancin als achtste eindigde. Ook in enkele andere landen wordt de kandidaat of het liedje bekend. Uitgebreide berichtgeving gedurende de avond via de webfeed BuzzE en, beknopter, in rubriek BIN.