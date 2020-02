EU-ministers volgende week weer bijeen om coronavirus

vrijdag 28 februari 2020 , 17:34

BRUSSEL (ANP) - Europese ministers van Volksgezondheid gaan op 6 maart weer vergaderen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De EU-ministers van Volksgezondheid hadden eerder deze maand ook al een speciale bijeenkomst vanwege de uitbraak. Toen ging het over een gezamenlijke aanpak tegen de verspreiding van het virus.

Het virus grijpt in Europa steeds verder om zich heen. Vooral Italië is zwaar getroffen. Daar zijn 650 besmettingen vastgesteld en zijn zeventien patiënten overleden. In Nederland is tot dusver melding gemaakt van twee coronabesmettingen.

