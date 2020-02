Visserij lijkt twistpunt in brexit-onderhandelingen

vrijdag 28 februari 2020 , 13:05

BRUSSEL (ANP/Belga) - Vissers uit de Europese Unie hopen dat ze volgend jaar, wanneer de overgangsperiode na de brexit afloopt, nog in Britse wateren kunnen blijven vissen. De visserij dreigt één van de zware dobbers te worden in de onderhandelingen over toekomstige handelsrelaties tussen de Britten en de EU die maandag beginnen.

Europa wil tegen 1 juli een akkoord met de Britten dat de toegang van Europese vissers tot de Britse wateren vrijwaart en vice versa. De Britse regering wil echter een apart visserijverdrag, los van het vrijhandelsakkoord, dat bepaalt dat er elk jaar opnieuw onderhandeld wordt over de toegang tot en de visquota in de respectievelijke wateren.

Het Franse Europarlementslid Pierre Karleskind, voorzitter van de visserijcommissie, vreest dat de deadline van 1 juli moeilijk haalbaar is. Hij denkt dat de Britten uit zijn op een symbolische overwinning door de controle over hun wateren terug te nemen. Hij belooft zich wel in te zetten "voor de best mogelijke omstandigheden voor Europese vissers" en wil vermijden dat ze uitgesloten worden van de Britse wateren.

