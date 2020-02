ProRail: neem reizigerstreinen op in Green Deal

vrijdag 28 februari 2020 , 6:00

UTRECHT (ANP) - ProRail vraagt de Europese Unie om te investeren in het Europese spoornetwerk en reizigerstreinen op te nemen in de Green Deal, de plannen van klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans. Goederentreinen zijn al opgenomen in de klimaatplannen van de EU.

Als reizigers binnen Europa vaker voor de trein kiezen in plaats van voor het vliegtuig, bespaart dat volgens ProRail 2 tot 8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. "Inzet op een goed functionerend Europees spoornetwerk kan een substantiële bijdrage leveren aan het klimaatbeleid", aldus een woordvoerder van ProRail.

Om het Europese spoornetwerk beter en sneller te maken, moeten Europese landen volgens ProRail beter samenwerken en moeten tickets goedkoper worden.

De Green Deal moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 geen CO2 meer uitstoot. De plannen variëren van de invoering van belasting op brandstof voor de lucht- en scheepvaart tot het planten van 2 miljard bomen in de EU.

