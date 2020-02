Geen controles bij grenzen EU-landen tegen virus

donderdag 27 februari 2020 , 13:38

BRUSSEL (ANP) - Controles bij de grenzen tussen EU-landen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus onder controle te krijgen zijn niet aan de orde. Geen enkele lidstaat heeft de intentie om dat te doen, is de uitkomst van overleg tussen vertegenwoordigers van de lidstaten, het EU-grensagentschap Frontex en de Europese Commissie. Mensen die uit getroffen gebieden komen krijgen wel te maken met versterkte controles.

De nationale grens- en gezondheidsautoriteiten blijven in nauw contact en moeten maatregelen coördineren, zo werd afgesproken. De Europese Commissie blijft ondertussen "op alle fronten" werken om de zich uitbreidende uitbraak in Europa het hoofd te bieden.

Het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn sinds woensdag in Italië, waar 400 besmettingen zijn vastgesteld. Zij beschouwen de maatregelen tegen verdere verspreiding die daar zijn getroffen als belangrijk.

De ECDC maakt met een team van zestig experts en wetenschappers dagelijks een nieuwe inschatting van de risico’s en neemt daarin de bevindingen uit Italië mee. De kans op een uitbraak als in Italië in andere Europese landen blijft volgens het agentschap matig tot hoog.

Het al dan niet afgelasten van evenementen is een bevoegdheid van lidstaten. Het is niet de taak van de Europese Commissie om hier aanbevelingen over te geven, zei een woordvoerster.

