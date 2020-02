VK presenteert mandaat voor onderhandelingen met de EU

donderdag 27 februari 2020 , 13:06

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk wil snel duidelijkheid over een handelsakkoord met de Europese Unie. Als er voor juni niet meer duidelijkheid is over de grote lijnen van een overeenkomst, dreigt de regering van premier Boris Johnson zich uitsluitend op een no-dealscenario voor te bereiden.

De regering komt met die waarschuwing in het mandaat voor Britse onderhandelaars. Die moeten in de huidige overgangsfase na de brexit, die tot de jaarwisseling duurt, een nieuw akkoord over de verhoudingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk sluiten.

Johnson liet eerder weten dat hij een handelsdeal wil zoals Canada en de EU die hebben. Als Britse onderhandelaars voor juni geen uitzicht hebben op zo'n akkoord, richten ze zich op een handelsrelatie zoals die tussen de EU en Australië. De EU en Australië hebben geen handelsverdrag, waardoor de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO gelden.

De EU liet eerder weten dat het niets ziet in een 'Canadees' akkoord met de Britten. Daarvoor ligt het Verenigd Koninkrijk simpelweg te dichtbij en is de economie te groot, verklaarde EU-onderhandelaar Michel Barnier eerder deze week.

In de aanstaande onderhandelingen, die maandag beginnen, doemt ook een ander pijnpunt op. Het Verenigd Koninkrijk wil onder geen beding controle verliezen over de eigen wetten. Dat betekent onder meer dat Londen zich niet gehouden voelt aan uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Die weigering het Europees Hof te erkennen, zou het onmogelijk maken een gelijk speelveld tussen Britse en Europese bedrijven af te dwingen. Zo'n gelijk speelveld is juist een belangrijke voorwaarde van Brussel voor een handelsakkoord.

Terug naar boven