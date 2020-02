Stand van zaken verspreiding nieuwe coronavirus in Europa

woensdag 26 februari 2020 , 19:00

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese miljoenenstad Wuhan en wordt nu in steeds meer landen waargenomen. In Europa is vooral Italië hard getroffen: zeker twaalf patiënten zijn daar overleden en ruim 370 mensen hebben het virus opgelopen.

Het virus steekt in steeds meer Europese landen de kop op. De autoriteiten in Noord-Macedonië maakten woensdagmiddag melding van een eerste besmetting. Het zou gaan om een vrouw die vanuit Italië naar het Balkanland reisde. Ook sommige patiënten in andere Europese landen blijken Italië te hebben bezocht.

In Frankrijk is een eerste Fransman overleden nadat hij het virus had opgelopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een 60-jarige docent die werkte in Crépy-en-Valois, op zo'n 80 kilometer ten noordoosten van Parijs. Eerder stierf in Frankrijk een bejaarde Chinese toerist met het virus.

Na Italië zijn Duitsland (zo'n twintig gevallen), Frankrijk (zeventien) en het Verenigd Koninkrijk (dertien) de EU-landen waar de meeste besmettingen zijn vastgesteld. De meeste patiënten herstellen ook weer. Chinese experts hebben eerder geschat dat het virus een sterftecijfer zou hebben van ongeveer 2 procent.

Het virus dook in Duitsland onder meer op in deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De Duitse minister Jens Spahn (Volksgezondheid) erkende woensdag dat zijn land aan het begin staat van een epidemie. "Een groot aantal mensen heeft contact gehad met de patiënten", zei hij op een persconferentie.

Wereldwijd zijn meer dan 80.000 besmettingen en 2700 sterfgevallen gemeld, bijna allemaal in China. Inmiddels zijn in meer dan dertig landen besmettingen gemeld. Nederlandse vakantiegangers hebben op meerdere plaatsen in de wereld al hinder ondervonden door lokale uitbraken of de angst voor het virus.

Zo zaten vijf Nederlanders vast op het cruiseschip Diamond Princess, dat twee weken in quarantaine moest bij Japan. Ook bevonden zich tientallen Nederlanders aan boord van het cruiseschip Westerdam, dat werd geweigerd door meerdere Aziatische landen. Aan boord zou uiteindelijk niemand ziek zijn geweest.

Deze week kwamen Nederlandse toeristen vast te zitten in een hotel op Tenerife, een Spaans eiland bij Afrika. Daar bleken meerdere Italianen het virus te hebben.

