Aantal asielaanvragen in EU 13 procent gestegen

VALLETTA (ANP) - Het aantal asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland is vorig jaar voor het eerst sinds 2015 gestegen. Er werden ruim 714.000 aanvragen geregistreerd, 13 procent meer dan in 2018, blijkt uit cijfers van het Europese asielagentschap EASO.

De stijging komt niet zozeer door illegale migratie, maar vooral door aanvragen uit met name Latijns-Amerikaanse landen waarvoor geen visumplicht geldt. Het betreft onder meer Venezuela, Colombia, El Salvador en Honduras. De kans dat aanvragen van mensen uit deze landen tot asiel leidt is overigens extreem laag, aldus EASO. Ook aanvragen van mensen uit Balkanlanden zijn weinig kansrijk.

Syriërs waren goed voor zo’n 72.000 aanvragen, gevolgd door Afghanen (60.000) en Venezolanen (45.000). Voor die laatste groep is dat een ruime verdubbeling vergeleken met 2018. Grofweg een op de drie aanvragen voor internationale bescherming wordt gehonoreerd. Bij Syriërs, Jemenieten en Eritreeërs is de erkenningsgraad met boven de 80 procent het hoogst.

