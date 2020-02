Onderhandelingen EU en Londen maandag van start

dinsdag 25 februari 2020 , 17:43

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relatie gaan maandagmiddag van start in Brussel. De eerste ronde loopt tot donderdag. In maart volgt een tweede ronde in Londen.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, zei dat dinsdag nadat EU-ministers zijn mandaat hadden vastgesteld. Naast de handelsrelatie moeten ook afspraken worden gemaakt over zaken als visserij, veiligheid, buitenlands beleid, defensie, energie en transport. Barnier stelt voor om daar tien onderhandelingstafels voor op te zetten.

"Het is ons beider belang een akkoord te bereiken over een hele reeks onderwerpen. Maar niet tegen elke prijs", aldus Barnier. Hij wil "solide garanties" over eerlijke concurrentie in het ambitieuze partnerschap dat hij voor ogen heeft. Bedrijven moeten kunnen concurreren op een gelijk speelveld, zei hij. Het handelsakkoord wordt gelinkt aan afspraken daarover en over de toegang tot visgronden. "Anders komt er helemaal geen akkoord."

Wederzijds vertrouwen en respect zijn essentieel, vervolgde Barnier. Het is daarom van groot belang dat Londen de afspraken in het eerder gesloten terugtrekkingsakkoord naleeft. Hij heeft aanwijzingen dat waakzaamheid hierover geboden is. Er wordt een gezamenlijk comité opgericht om de uitvoering in de gaten te houden.

De Britten willen de huidige overgangsperiode niet verlengen en op 1 januari de Europese interne markt en douane-unie verlaten. "Er is maar heel weinig tijd voor de heel moeilijke onderhandelingen", zei de Fransman. Hij wees erop dat het de Britse regering is die zorgt voor de tijdsdruk. "We kunnen niet alles doen, we moeten een basis leggen", besloot Barnier. "Ik heb er vertrouwen in dat dat kan."

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken toonde zich voorzichtig: "Het wordt een enorme opgave. De kans dat het mislukt is reëel, door de grote tijdsdruk en de complexiteit. Dus we bereiden ons ook weer voor op een no-dealbrexit."

