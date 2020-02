Hofvijver februari 2020: 'Het relatieve gewicht van Nederland in de EU neemt toe'

maandag 24 februari 2020 , 12:21

DEN HAAG (PDC) - Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor de positie van Nederland in de Europese Unie? Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut Clingendael, gaat in zijn artikel voor de Hofvijver van het Montesquieu Instituut in op deze vraag. Het is de start van de nieuwe serie 'Europa na Brexit.' In de komende edities van de Hofvijver komen onder andere, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Italië aan bod.

In deze editie schenken we ook aandacht aan de perikelen binnen de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. Dr. Pepijn Corduwener schreef een analyse over de politieke crisis in Italië en het lot van de regering Conte. Een politieke partij die ook verdeeld is, is de Duitse CDU. Het CDU raakt links en rechts kiezers kwijt. Welke koers gaat de partij varen? Marja Verburg van het Duitsland Instituut formuleert een antwoord.

Volgens onze Spanje-correspondent Robbert Bosschart is de bekvechterij in de politiek 'nog nooit zo platvloers geworden'. De eerste coalitieregering in Spanje is erg wankel. Kan de regering Sanchez-II de rit uitzitten en met welke uitdagingen krijgt men te maken?

Dit en veel meer in de nieuwe editie van de Hofvijver.

Terug naar boven