Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen coronavirus

maandag 24 februari 2020

BRUSSEL (ANP) - Maatregelen van EU-landen tegen het coronavirus moeten proportioneel en gecoördineerd zijn en gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, stelt de Europese Commissie in reactie op de uitbraak in Italië. Het beperken van het vrije verkeer van personen is weliswaar een bevoegdheid van de lidstaten, maar dergelijke besluiten moeten in samenspraak worden genomen. "We moeten handelen als een unie", zeiden EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Stella Kyriakides (Volksgezondheid) maandag tijdens een persconferentie.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) hebben geen nieuwe reis- of handelsbeperkingen geadviseerd, benadrukten zij. De twee instellingen gaan dinsdag naar Italië om de situatie in kaart te brengen. Die baart zorgen en vraagt om "extreme waakzaamheid", aldus Kyriakides. Er zijn noodscenario’s in voorbereiding maar gecoördineerde opschorting van het vrije personenverkeer in de Schengenzone is nu niet aan de orde, zei Lenarčič.

De kans dat een uitbraak van het nieuwe coronavirus zoals in Italië zich voordoet in andere Europese landen is "matig tot hoog", oordeelt het ECDC. Het aantal besmettingsgevallen In het noorden van Italië breidde zich de afgelopen dagen snel uit. Er zijn vier mensen overleden en ruim 150 mensen besmet met het Covid-19-virus.

De regering in Rome kondigde zondag aan een aantal plaatsen af te grendelen van de buitenwereld. Volgens het ECDC verlagen de maatregelen de impact van de uitbraak en de kans op verdere verspreiding van het virus.

De Europese Unie gaat 232 miljoen euro vrijmaken om de wereldwijde verspreiding van het virus tegen te gaan, maakten de commissarissen bekend. 114 miljoen gaat naar de WHO om landen beter in staat te stellen het virus het hoofd te bieden en 15 miljoen is bedoeld voor het stellen van snelle diagnoses in Afrika. Verder wordt 100 miljoen, waarvan bijna de helft afkomstig van de farmaceutische industrie vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een vaccin.

