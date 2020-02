Veel producten van webwinkels buiten EU zijn onveilig

maandag 24 februari 2020 , 8:26

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Tussen bestelde producten van webwinkels buiten de EU zit veel gevaarlijk spul, constateren de Consumentenbond en vijf Europese zusterorganisaties na onderzoek. Twee derde van de onderzochte producten zou hier niet in de winkel mogen liggen.

Van de 250 bestelde producten via webplatforms als AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay brengt het grootste deel van de kinderproducten, sieraden, cosmetica en elektronica gezondheids- of veiligheidsrisico's met zich mee, aldus de Consumentenbond. Met 165 van die producten bleek iets mis.

Zo bevatten 7 van de 11 bestelde tandenbleekmiddelen meer waterstofperoxide dan toegestaan, in een enkel geval zelfs 70 procent meer. In 5 van de 7 sieraden zitten te veel zware metalen, zoals cadmium of lood. Eén armband bevatte zelfs 38 procent (of 4000 keer) meer cadmium dan is toegestaan. Bijna driekwart van de powerbanks, USB-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen een schok geven, oververhit raken, smelten en zelfs in brand vliegen.

Van de kerstverlichting deugt 90 procent niet. Bij zes exemplaren bestaat het risico op brand of elektrocutie. Van twee sets lichtjes smolt de schakelkast. En een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij brand en geen van de CO-melders waarschuwde voor te hoge concentraties koolmonoxide.

Volgens directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond "realiseren consumenten zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s". Zij pleit voor maatregelen, omdat toezicht op de stroom producten van buiten de EU moeilijk is.

De Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft volgens Molenaar een speciale commissie van de Sociaal-Economische Raad, waarin ook de Consumentenbond zit, om advies heeft gevraagd om dit probleem aan te pakken.

Terug naar boven