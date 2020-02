Forum-leider Baudet eist rectificatie van programma Buitenhof

zondag 23 februari 2020 , 13:50

DEN HAAG (ANP) - Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet eist rectificatie van het tv-programma Buitenhof. Hij dreigt met een kort geding. Volgens hem zijn in het programma "schandelijke leugens" verspreid over wat hij tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft gezegd.

De dingen die de presentatrice "mij in de mond legt", heb ik "absoluut niet gezegd", twittert Baudet over de uitzending zondag. Hij voegt daarbij een letterlijk verslag van zijn woorden in de Kamer. Forum is tegen elke vorm van racisme, aldus de Forum-voorman. "We eisen onmiddellijke rectificatie binnen een uur. Anders kort geding."

Volgens de kersverse Buitenhof-presentatrice Natalie Righton baarde Baudet vorige week in de Kamer nogal opzien. Hij zou hebben gezegd "dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen voor Afrikaanse immigranten."

