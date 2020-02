Sunday Times: Johnson wil afspraken uit Brexitdeal met EU omzeilen

zondag 23 februari 2020 , 16:36

Bron: © Hans Nielen

LONDEN (ANP) - De Britse regering zoekt naar mogelijkheden om onder afspraken met de EU over Noord-Ierland uit te komen. Dat bericht de krant Sunday Times, die zich baseert op anonieme bronnen.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU sloten vorig jaar een nieuwe overeenkomst over de brexit. Londen en Brussel spraken onder meer af dat Noord-Ierland juridisch in een douane-unie met Groot-Brittannië blijft, maar in de praktijk de EU-regels voor de handel volgt.

De zogeheten Taskforce Europe van premier Boris Johnson zou inmiddels in het geheim werken aan voorstellen om het zogeheten protocol over Noord-Ierland te omzeilen. De experts zouden een manier zoeken om afspraken over controles op het goederenverkeer tussen Groot-Brittannië en het overzeese Noord-Ierland niet te hoeven uitvoeren.

Een anonieme topfunctionaris zegt in de krant dat er "uitermate serieus wordt gewerkt" aan de plannen. Die vereisen mogelijk dat de nieuwe juridische topadviseur van de regering, Suella Braverman, met een juridisch advies komt om die te rechtvaardigen.

Braverman trad eerder deze maand aan als procureur-generaal. Haar voorganger Geoffrey Cox moest volgens ingewijden het veld ruimen omdat hij niet wilde meewerken aan maatregelen die door de EU gezien zouden worden als een schending van de gemaakte afspraken.

Het Verenigd Koninkrijk verliet de EU eind januari, maar blijft tijdens een overgangsperiode van 11 maanden nog wel gebonden aan EU-wetgeving. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde zaterdag dat hij "niet zeker weet" of voor het eind van het jaar al een handelsakkoord kan worden gesloten met de Britten.

