VS willen klimaatverandering niet noemen in G20-verklaring

zaterdag 22 februari 2020 , 15:44

RIYAD (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen niet dat de klimaatverandering wordt genoemd in de slotverklaring van de G20, de negentien landen en de Europese Unie die het leeuwendeel van de wereldeconomie vertegenwoordigen. Dat zeggen diplomaten rond de G20-top, die dit weekend in de Saudische hoofdstad Riyad wordt gehouden.

Ministers van Financiën en belangrijke bankiers uit de twintig grootste economieën praten over de belangrijkste uitdagingen voor de wereldeconomie. Ze verwachten een bescheiden groei wereldwijd voor dit en volgend jaar, maar zetten daar kanttekeningen bij. De groei kan lager uitvallen door "aanhoudende geopolitieke handelsspanningen en politieke onzekerheid en macro-economische risico's die te maken hebben met de duurzaamheid van het milieu".

In de laatste ontwerptekst wordt wel het nieuwe coronavirus als risico voor de wereldeconomie benoemd. maar volgens bronnen rond de G20 zijn de Verenigde Staten zeer terughoudend als het gaat om teksten over de klimaatverandering. "Het is het laatste knelpunt van de slotverklaring."

