EU-leiders dan toch bijeen voor aangepast begrotingsvoorstel

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen zijn vrijdag rond 19.00 uur naar de centrale onderhandelingstafel gekomen om verder te praten over de Europese meerjarenbegroting. Gedurende de dag was het plenaire overleg zes keer opgeschoven.

Er is een document met een iets lager begrotingsplafond verspreid. Daarin zou Nederland gedurende drie jaar meer geïnde douanerechten mogen houden dan andere landen. Ook de afdrachtskorting die de nettobetalers Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland en Oostenrijk hebben zou min of meer behouden blijven. "Het eerdere voorstel om de kortingen af te bouwen gaat niet vliegen", stelt een ingewijde.

Aan de centrale tafel moet blijken hoe het nieuwe compromis valt en hoelang er wordt doorgepraat. "Alle opties staan nog open", aldus een betrokkene.

Het voorstel van Michel voor een plafond van bijna 1100 miljard voor de periode 2021-2027 (1,074 procent van het Europese inkomen) is volgens Rutte en zijn geestverwanten zo’n 80 miljard euro te hoog. In het nieuwe voorstel gaat daar zo'n 10 miljard van af, maar met behoud van de kortingen worden zij ook tegemoetgekomen.

Het is zeer de vraag of de groep van zeventien landen die zich verzetten tegen bezuinigingen op onder meer de fondsen voor regionale ontwikkeling iets zien in het aangepaste plan. Een van hen, de Hongaarse premier Viktor Orbán, zei dat de groep wil bewegen naar de eis van het Europees Parlement voor een budget van 1,3 procent van het Europese inkomen. De posities liggen dus nog altijd ver uiteen.

