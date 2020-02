Onderhandelingen geldtop 'tot nader order' opgeschort

vrijdag 21 februari 2020 , 12:36

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel heeft de hervatting van het topoverleg over de Europese begroting van 2021 tot en met 2027 'tot nader order' opgeschort. De regeringsleiders van de EU-landen zouden om 10.00 uur opnieuw gaan vergaderen, maar dat werd eerst tot 11.00 en toen 12.00 uur uitgesteld. Volgens zijn woordvoerder voert Michel eerst een-op-een-gesprekken met regeringsleiders om te zien hoe de 27 verder kunnen. Michel brak de onderhandelingen donderdagnacht af nadat zijn eerste compromisvoorstel niets had opgeleverd.

Premier Mark Rutte en zijn drie bondgenoten uit Denemarken, Zweden en Oostenrijk, de 'zuinige vier', kwamen vrijdagmorgen opnieuw samen. Op Twitter werd een beeld van hun bijeenkomst gedeeld waarop de vier premiers lachend met elkaar rond de tafel zitten. Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zouden volgens bronnen in Brussel later bij het clubje zijn aangeschoven.

De Deense premier Mette Frederiksen zei bij aankomst dat de 'zuinige vier' hun positie duidelijk hebben gemaakt. Zij willen dat de meerjarenbegroting op hetzelfde peil blijft als de voorgaande periode en dat ze hun jaarlijkse korting op hun afdrachten houden. "Maar niemand is geïnteresseerd in een blokkade. We blijven onderhandelen." Ze zei wel te verwachten dat er in maart een nieuwe top over de kwestie komt omdat de 27 er nu niet uit lijken te komen.

De Tsjechische premier Andrej Babiš zei dat als de vier hun positie niet veranderen "we direct naar huis kunnen." Volgens de Finse premier Sanna Marin is de voorgestelde begroting "te hoog, maar we moeten allemaal naar voren bewegen en een compromis vinden." De Belgische premier Sophie Wilmès zei dat de "inflexibele positie" van de zuinige vier bondgenoten "elke discussie moeilijker maakt dan nodig".

